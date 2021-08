L’Estrie, la Mauricie et Québec concluent une entente

Hockey Mauricie et Hockey Estrie ont confirmé la mise sur pied d’un partenariat avec Hockey Québec-Chaudière-Appalaches afin de permettre aux jeunes de niveau AA-BB-CC d’effectuer des matchs interrégionaux au cours de la prochaine saison.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat », a souligné le président de Hockey Mauricie, René Leclair. « Le but est de permettre aux jeunes des deux régions centrales du Québec de pouvoir pratiquer leur sport dans leur niveau de compétition et d’avoir la chance d’évoluer contre un plus grand nombre d’équipes d’un calibre semblable. »

Un son de cloche qui est partagé par Gilles de Blois, président de Hockey Estrie. La région de l’Estrie est heureuse de s’associer aux régions de la Mauricie et de Québec-Chaudière-Appalaches afin de permettre à ses équipes deux lettres de prévoir et de partager une partie de leurs horaires en rencontres interrégionales. »

Plusieurs détails restent toutefois à peaufiner, précisent les trois organisations. On ne parle ici que d’échange de matchs de façon ponctuelle et chaque équipe continuera à évoluer dans sa propre ligue. Les choses se préciseront au fur et à mesure que les inscriptions seront effectuées dans chacune des régions. Pour le président de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches, Justin Lemay, c’était une demande qui n’a pas été difficile à accepter.

« C’est avec plaisir que nous offrons cette possibilité aux équipes des deux régions voisines de jouer contre des formations de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Nous reconnaissons les défis de ces deux régions d’organiser des ligues compétitives avec un nombre intéressant d’équipes pour assurer le plaisir et le développement des jeunes », a-t-il expliqué.

Bien entendu, tout est également tributaire aux mesures sanitaires du gouvernement du Québec, tout en conformité avec le plan de relance de Hockey Québec.