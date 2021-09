L’Estrie, la Mauricie et Québec concluent une entente

Hockey Mauricie et Hockey Estrie ont confirmé la mise sur pied d’un partenariat avec Hockey Québec-Chaudière-Appalaches afin de permettre aux jeunes de niveau AA-BB-CC d’effectuer des matchs interrégionaux au cours de la prochaine saison. Si les règles en places le permettent à ce moment-là, la saison s’amorcera à la mi-octobre.

Ce serait donc un retour à la réalité pour ces jeunes hockeyeurs. « Nous sommes très heureux de ce partenariat », a souligné le président de Hockey Mauricie, René Leclair. « Le but est de permettre aux jeunes des deux régions centrales du Québec de pouvoir pratiquer leur sport dans leur niveau de compétition et d’avoir la chance d’évoluer contre un plus grand nombre d’équipes d’un calibre semblable. »

« Nous avons 13 associations en Mauricie, incluant le hockey féminin. On n’a pas beaucoup d’équipes AA-BB-CC alors ça facilitait les démarches. On fonctionne par regroupement parce que chaque association n’a pas assez de joueurs pour créer ses propres équipes AA-BB-CC, alors on un regroupement Nord et un regroupement Sud. C’est vraiment une bonne nouvelle pour nos jeunes parce que ç’a aurait été long de s’affronter 18 fois chacun », ajoute pour sa part Émile Desmarais, vice-président à Hockey Mauricie.

Plusieurs détails restent toutefois à peaufiner, dont l’analyse des règles sanitaires qui seront en place à la mi-octobre. « On ne parle ici que d’échange de matchs de façon ponctuelle. C’est donc dire que chaque équipe continuera à évoluer dans sa propre ligue. On va être prêt, c’est certain, mais on ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez depuis deux ans. Par contre, pour le moment, on est prêt à aller de l’avant avec du hockey conventionnel », explique M. Desmarais.

Pour le président de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches, Justin Lemay, c’était une demande qui n’a pas été difficile à accepter.

« C’est avec plaisir que nous offrons cette possibilité aux équipes des deux régions voisines de jouer contre des formations de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Nous reconnaissons les défis de ces deux régions d’organiser des ligues compétitives avec un nombre intéressant d’équipes pour assurer le plaisir et le développement des jeunes », a-t-il expliqué.

Un son de cloche qui est partagé par Gilles de Blois, président de Hockey Estrie. « La région de l’Estrie est heureuse de s’associer aux régions de la Mauricie et de Québec-Chaudière-Appalaches afin de permettre à ses équipes deux lettres de prévoir et de partager une partie de leurs horaires en rencontres interrégionales », a-t-il témoigné.