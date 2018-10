L’Espace POP créatif est désormais accessible

CULTURE. Le Musée POP a inauguré son tout nouvel «Espace POP créatif Desjardins». Une nouvelle activité éducative a d’ailleurs déjà vu le jour grâce à ce projet, soit «ChronoPOP», un jeu numérique développé spécifiquement pour le Musée.

D’une superficie de 75 m2, l’Espace comprend deux salles permettant d’accueillir la clientèle de groupe dans un environnement adéquat et technologique, d’un local pour le personnel d’animation et de nombreux rangements et mobiliers fonctionnels.

«C’est un honneur d’inaugurer aujourd’hui un rêve que caressait l’ex-directeur général, Yvon Noël. Le projet est né de la volonté et d’un réel besoin du Musée d’offrir un espace approprié pour présenter des activités culturelles et artistiques, tant aux groupes scolaires qu’au public en général notamment à la communauté trifluvienne. Cinq ans plus tard, on y est donc», a lancé Jean Asselin, président du conseil d’administration du Musée POP.

Le but est également d’en faire un lieu où les nouvelles technologies numériques pourront donner une valeur ajoutée à l’expérience du visiteur. L’Espace POP créatif peut recevoir des groupes scolaires ainsi que le grand public pour des ateliers de création, des conférences et des rencontres, notamment. De plus, un de ceux-ci sera le quartier général du Muséolab, pour les jeunes entreprises du DigiHub qui voudront faire du Musée leur terrain d’expérimentation.

«On offre aussi ChronoPOP, un jeu numérique développé spécifiquement pour le Musée. Il permet aux enfants de découvrir les objets de la collection, numérisés et modélisés en 3D, de connaître leur utilité et de les placer dans l’espace-temps. Un groupe d’élèves de la 6e année du CMI est venu tester cette activité qui s’est avérée très appréciée», a commenté la directrice générale du Musée, Valérie Therrien.

«En équipe de quatre, les élèves découvrent quatre métiers, soit celui d’historien, de muséologue, d’ethnologue et d’archéologue.»

Les premiers usagers de l’Espace POP créatif devraient y être le 21 octobre.