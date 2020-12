L’Espace InterACTION dévoilé au CECi

Le Groupe Décoralium et IDEA Simplifico ont uni leurs forces pour lancer une solution unique, l’Espace InterACTION.

Ce nouvel outil destiné au milieu événementiel consiste en un studio permanent aménagé au CECi. Ce studio permet d’offrir des services de captation, de webdiffusion et d’animation pour des événements, de sorte que ceux-ci peuvent être tenus en formule hybride ou de façon 100% virtuelle.

«L’Espace InterACTION offre des possibilités infinies. On peut intégrer du contenu vidéo, avoir des échanges en direct et à distance. On peut s’adapter aux besoins de chaque client, que ce soit pour un gala, une formation, une soirée de reconnaissance, etc. Ça offre de la flexibilité aux organisateurs», indique Marc Duval, président-directeur général de Décoralium.

«Notre solution hybride ou virtuelle pourra s’adapter au rythme que prendra le déconfinement», fait également remarquer Yves Beaudoin, président d’IDEA Simplifico.

L’Espace InterACTION met une dizaine de plateformes à la disposition des organisateurs d’événements. Il est possible de poser des questions en direct, de voter pour les meilleures questions, créer des nuages de mots illimités, offrir des options de sondage et de proposer des quiz.

Aux yeux du maire Jean Lamarche, ce nouvel outil donne une nouvelle dimension au CECI pour attirer du tourisme d’affaires.

«Ce sont des outils avec un niveau de professionnalisme élevé, le tout en utilisant nos ressources et nos infrastructures d’ici. Ce studio professionnel permettra la tenue d’activités à caractère international et de les transposer partout sur la planète», affirme-t-il.