L’Escouade économique à la rescousse des entrepreneurs

Les entrepreneurs trifluviens qui font face à des problématiques particulières en lien avec la crise de la COVID-19 ont maintenant accès à l’Escouade économique, services-conseils express.

L’équipe, composée de 15 spécialistes, pourra les conseiller gratuitement dans divers champs d’expertise : droit corporatif, ressources humaines, stratégie industrielle, marketing, relations publiques, psychologies, gouvernance, gestion, etc.

Disponible pour un temps limité, l’Escouade économique est une opportunité de discuter avec des experts dans leur domaine.

«Nous avons été agréablement surpris par l’intérêt qu’a suscité le projet auprès des professionnels sollicités. Ce sont eux-mêmes des gens d’affaires, et nous avons senti que c’était un devoir pour eux de partager leur expérience et leurs connaissances avec leurs pairs en ces moments extraordinaires où les défis viennent de toutes parts», explique le président du comité de relance économique et président-directeur général de Fab3R, Yves Lacroix.

C’est d’ailleurs le comité de relance qui a proposé le projet, concrétisé par l’équipe d’Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

Dans le cadre d’une rencontre téléphonique ou en visioconférence d’une durée de 45 minutes, les entrepreneurs échangeront en toute confidentialité avec ces professionnels sur un défi ou une problématique. Ils trouveront une oreille attentive et pourront poser leurs questions relatives aux nouveaux enjeux liés à la crise, en plus de valider certaines idées, par exemple.

Le service est offert aux propriétaires et aux dirigeants de tout type d’entreprise, peu importe sa taille, pourvu qu’elle soit située sur le territoire de Trois-Rivières et qu’elle ait été en opération avant le début de la pandémie.

Les entreprises intéressées à bénéficier du service sont invitées à visiter le site web de l’Escouade économique .

L’Escouade économique est composée de :

Guylaine Beaudoin, Beaudoin Relations publiques

Marie-Ève Bellemare, Tellipso

Me Cassy Bernier, Leblanc Martin Bernier, notaires et avocats

Alexis Bilodeau, ing. M. Sc., Novo

Guy Desbiens, ing., Infinition

Marili B. Desrochers, CPBA, CPDFA, CPEQA, Coefficient RH

Ginette Fortin, FCPA, FCGA, Pl. Fin., ASC, Consultante en finances et gouvernance

Gabriel Fugère, MBA, Consultant

Caroline Gauthier, CPA CA, Malette

Élaine Giroux, Cogeco Media

Réjean Hardy, Tri-Dim Hardy

Charles Horth, Consultant

Brigitte Lepage, Consultante, coach, culture et leadership

Alain Levasseur, SIT Mauricie

Louise St-Cyr, Mediavox

Rappelons que les entrepreneurs trifluviens qui ont besoin de soutien ou d’accompagnement retrouveront de nombreuses informations au www.idetr.com, section Coronavirus.