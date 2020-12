L’escalier monumental fermé pour l’hiver

L’escalier monumental, au centre-ville de Trois-Rivières, sera inaccessible aux citoyens cet hiver.

La Ville de Trois-Rivières explique avoir pris cette décision en raison de la complexité de l’entretien de l’escalier durant la saison froide.

«Les moyens normaux d’entretien s’appliquent difficilement à cet escalier, précise Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics. L’épandage de sel abîme les marches, les contremarches, le filage électrique d’illumination et les écritures. Avec la machinerie forte, ça casse des bouts de marches. Bref, on le briserait plus qu’autre chose.»

C’est la première fois que l’escalier monumental sera fermé durant l’hiver, mais la présence d’un autre escalier à proximité ne viendra pas compliquer les déplacements des piétons, croit le conseil.

«On préfère garder la beauté de l’escalier intacte plutôt que de risquer de le briser avec des moyens mécaniques importants. Par ailleurs, un entretien manuel ne serait pas suffisamment et cela pourrait entraîner des dangers dans l’escalier», ajoute M. Lachance.

Des travaux seront effectués dans l’escalier monumental l’été prochain pour lui refaire une petite beauté. La Ville y investira quelques centaines de milliers de dollars dans ces réparations qui figurent au Plan triennal d’immobilisations de la Ville.