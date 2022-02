Les visites reprennent à la Vieille prison

Le Musée POP rouvrira la Vieille prison aux visiteurs à partir du samedi 5 février.

Le Musée a pu faire l’achat de purificateurs d’air pour assainir la qualité de l’air dans le bâtiment historique, permettant ainsi d’assurer la sécurité du personnel et des visiteurs dans le contexte de la pandémie.

Rappelons qu’avec la propagation rapide du variant Omicron, la direction du Musée avait décidé de fermer la Vieille prison aux visiteurs, étant donné l’incapacité de ventiler efficacement ce bâtiment historique durant la saison froide.

Toutefois, avec l’Appui aux entreprises touristiques du Québec dans leur adaptation aux normes de sécurité sanitaire (COVID-19) de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, rendue possible grâce au soutien financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec, le Musée a pu faire l’acquisition de purificateurs d’air qui utilisent la technologie des UV, réduisant ainsi significativement les contaminants.

Joint à l’obligation de présenter le passeport vaccinal pour les 13 ans et plus, ainsi que le port du masque en tout temps, le Musée POP permet donc la réouverture des visites de la Vieille prison, pour un nombre limité de 10 visiteurs à la fois, par étage et sur réservation.