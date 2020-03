Les visites en centre hospitalier suspendues

Afin de protéger la population et de limiter le plus possible les risques de propagation de la COVID-19, les visites en centre hospitalier (urgences, unités d’hospitalisation, URFI et UCDG) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre dans la région, indique le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Les seules visites permises seront celles pour cause humanitaire (ex : soins palliatifs) ou pour cohabitation en périnatalité et en pédiatrie. Pour ces exceptions, la visite sera toutefois interdite si le visiteur est revenu d’un voyage à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours ou si le visiteur présente des symptômes de grippe ou de rhume.

Par ailleurs, le CIUSSS demande de reporter les visites en CHSLD pour toutes personnes ayant voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours ou présentant des symptômes associés à la COVID019 (fièvre, toux, difficultés respiratoires, maux de gorge, fatigue et courbature).

Le CIUSSS demande en tout temps de privilégier l’appel téléphonique plutôt qu’une visite en personne.

Fermeture temporaire des centres de prélèvement

Tous les centres de prélèvements du CIUSSS MCQ seront fermés du lundi 16 mars au dimanche 22 mars 2020 inclusivement. Les services de prélèvements seront maintenus pour les urgences ou les prélèvements requis pour un suivi (ex. : anticoagulation, traitement oncologique, etc.) lors de ces journées.

Si cette mesure devait se poursuivre, la population en sera avisée dans les meilleurs délais.

Rappel des mesures d’hygiène de base

En terminant, rappelons qu’une bonne application des mesures d’hygiène de base constitue un excellent moyen de prévenir la propagation de plusieurs infections et virus, dont la COVID-19. Ainsi, la population est invitée à se laver les mains fréquemment, éviter le plus possible d’amener ses mains au visage et en cas de toux ou d’éternuements :