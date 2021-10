Les Vétérans de Trois-Rivières remportent l’or

Le 12 septembre dernier se tenait, à -Laval, la finale de soccer pour la Coupe des maîtres des 45 ans et plus. Les Vétérans de Trois-Rivières ont remporté l’or contre l’Évolution Lévis-Est.

Menée par Éric Lord et André Robert, l’équipe locale a toutefois dû rivaliser jusqu’à la toute fin puisque la partie s’est terminée en tirs de barrage, puisque la marque était de 3 à 3 après le temps régulier.

Quatre jours auparavant, Les Vétérans avaient aussi dû batailler ferme pour assurer leur place en finale. Au Stade Gilles-Doucet du Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières, ils ont alors défait les Braves de Sainte-Thérèse en tirs de barrage également, à la suite d’une égalité de 4 à 4.

«Nous avions joué seulement une partie préparatoire ensemble, à la mi-août, en vue de notre participation à la Coupe des maîtres, explique Marco Adamczewski. Durant la saison estivale, les joueurs ayant pris part à ce championnat évoluent au sein de différentes équipes, à raison d’une partie par semaine».

Au printemps, plusieurs équipes sont formées en Mauricie via la Ligue de soccer des Vétérans de Trois-Rivières, destinée aux 35 ans et plus. En cours d’été, si certains entraîneurs manifestent de l’intérêt pour participer à la Coupe des maîtres O45, une sélection est effectuée à travers les équipes afin de réunir les joueurs de 45 ans et plus et ainsi former un club éligible pour cette catégorie.