Les Vélos musicaux roulent à nouveau

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

TROIS-RIVIÈRES. Le 23 juillet dernier, Culture Trois-Rivières annonçait que les Vélos Musicaux, un projet réalisé en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières, étaient hors d’usage en raison d’actes de vandalisme perpétrés sur ceux-ci. Bonne nouvelle : la station est de nouveau fonctionnelle.

Le 26 juin dernier, la toute première station de Vélos Musicaux permanente à l’extérieur de Montréal était inaugurée au Parc Pie-XII. Un mois plus tard, Culture Trois-Rivières était forcée de fermer la station pour une durée indéterminée puisque celle-ci avait été vandalisée à quelques reprises.

L’équipe technique entourant les Vélos Musicaux a travaillé d’arrache-pied pour que la station redevienne fonctionnelle. Les citoyens pourront donc utiliser à nouveau les Vélos et pédaler au rythme des différentes chansons proposées.

Depuis son installation, la station des Vélos Musicaux connaît un franc succès auprès des citoyens et ceux-ci se l’approprient de plus en plus. Culture Trois-Rivières mise sur leur vigilance et invite à porter une attention particulière à la station.

Les Vélos Musicaux sont offerts gratuitement et favorisent les rencontres dans un lieu

traditionnellement non dédié aux arts et à la culture, tout en encourageant les saines habitudes de vie.