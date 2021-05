Les Trifluviens invités à parcourir collectivement le tour de la Terre

La Virée du maire propose cette année une formule gratuite et adaptée au contexte de la pandémie. Ainsi, du 22 mai au 20 juin, les Trifluviens sont invités à cumuler collectivement 40 075 km, soit la circonférence de la Terre, en découvrant les six parcours proposés.

Ceux-ci sont adaptés aux normes sanitaires et accessibles à toute la famille. À l’entrée de chaque site, de l’affichage permettra aux participants d’inscrire leur kilométrage en balayant un code QR à l’aide de leur appareil mobile.

C’est en suivant de petits drapeaux et coroplasts que les sportifs pourront compléter les parcours. Que ce soit à vélo, à la marche, en patin à roues alignées, à la course ou en trottinette, tous les moyens sont bons pour bouger.

«C’est une belle opportunité de bouger, de promouvoir de saines habitudes de vie et de faire une activité en famille à l’extérieur, soutient le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche. Il n’y a pas de raison de ne pas participer. C’est accessible à tous, peu importe sa forme physique. On peut le faire autant de fois que l’on veut. Pour les gens qui n’ont pas d’appareil mobile, il est possible de s’inscrire sur le site web de la Ville avant le départ.»

«On a choisi cette formule sur plusieurs jours et en six parcours étalés sur tout le territoire pour éviter les rassemblements, renchérit le conseiller municipal Denis Roy. On propose des parcours de Pointe-du-Lac à Saint-Louis-de-France, du milieu urbain au sentier forestier. C’est très diversifié.»

En plus de faire la promotion de saines habitudes de vie, la Virée du maire se fera également sous le signe de la solidarité. Grâce à l’implication financière des partenaires, un montant de 10 000 $ sera remis à la toute fin de l’événement à Centraide Mauricie Centre-du-Québec pour soutenir la communauté trifluvienne.

Notons également qu’il sera possible de suivre l’atteinte de l’objectif via le site web de la Ville (v3r.net) et que des prix seront tirés parmi les participants.

Les parcours