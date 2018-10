Les Trifluviens Frank et Louise Lajoie célèbrent 70 ans de mariage

Crédit photo : courtoisie

TROIS-RIVIÈRES. C’était le 18 septembre 1948. Du haut de ses 88 ans, Louise s’en souvient très bien. C’est cette journée-là, en l’église Saint-Philippe, qu’elle a dit oui à Frank Lajoie, son mari depuis 70 ans.

Le couple a de quoi faire des jaloux. Frank, 90 ans, et son épouse sont encore en santé, amoureux, heureux et résident toujours dans leur maison à Trois-Rivières. Ils sont entourés de leurs quatre enfants, six petits-enfants et huit arrière-petits-enfants.

Louise avait 15 ans lorsqu’elle a fait la connaissance du bel inconnu qui passait devant chez elle tous les jours. «Je demeurais avec ma mère sur la rue Royale et lui sur la rue Saint-Philippe, raconte-t-elle. Il travaillait à la CIP et passait toujours devant chez nous. Il avait un chapeau en feutre vert baissé sur ses yeux.»

Lui aussi, il l’avait remarquée. Il n’a pas fallu de temps avant qu’il aille à sa rencontre. «Elle avait un petit chat et je l’ai abordée en lui disant que son chat était beau. Elle l’avait dans les mains et je lui ai demandé si je pouvais le flatter. C’est comme ça que j’ai commencé la lui parler», se souvient Frank.

Les amoureux ont fait des sorties par la suite, dont quelques-unes au parc Victoria. Deux années ont passé, puis Frank a fait sa demande. «Mon père est décédé quand j’étais bébé, alors il a demandé ma main à ma mère. Il lui a demandé si j’étais bien travaillante», mentionne Louise en riant.

Travaillante, c’est moins qu’on puisse dire. Elle a commencé à travailler à l’âge de 16 ans pour une entreprise qui fabriquait des chemises. Elle a ensuite été la secrétaire du docteur Pierre Houle pendant 27 ans.

Rien n’arrête Louise Lajoie, pas même l’âge. Elle tond encore la pelouse avec une tondeuse manuelle… même dans la pente de son terrain. C’est d’ailleurs elle qui veille à tout l’entretien de la maison. L’été dernier, elle a peinturé toutes ses armoires de cuisine, à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle a même avancé le réfrigérateur pour accomplir cette tâche.

Quatre beaux enfants

En sept décennies de vie commune, Frank et Louise Lajoie ont affronté des tempêtes, surmonté des peines et profité de plusieurs petits et grands bonheurs. Parmi les événements marquants de leur vie, on retrouve inévitablement la naissance de leurs quatre enfants : Lise, Ginette, Suzanne et Elvis.

«Quand Lise est venue au monde, j’avais 20 ans. C’était en février 1950, précise Louise dont la mémoire est encore intacte. Nos deux autres filles sont nées à un an d’intervalle, puis on a eu notre garçon sept ans plus tard, en 1959.»

Récemment, le couple a célébré ses 70 ans de mariage. Une fête pour souligner l’événement s’est tenue dans un restaurant de Trois-Rivières. Frank et Louise sont arrivés dans une voiture ancienne et ont été accueillis par leur famille et amis.

Le secret des Lajoie

Après toutes ces années passées ensemble, la question s’impose : quel est leur secret? Eh bien, il semblerait que la clé soit de mettre de l’eau dans son vin. «On est ensemble depuis 70 ans et on ne s’est jamais séparé dans tout ça, mentionne Louise avec fierté. Il y a eu des hauts et des bas, mais on est passé à travers. On est une équipe.»

Aux yeux de leur garçon Elvis, le succès de leur couple, c’est le respect qu’ils ont l’un envers l’autre. «Il y a eu aussi beaucoup d’amour et de la patience, ajoute-t-il. Je suis impressionné de les avoir encore tous les deux et en forme.» Conscient de sa chance, il essaie de les gâter le plus possible, tantôt avec des voyages à l’étranger, tantôt avec des sorties au cinéma.