Les travaux préparatifs avant l’installation du plancher de bois

Comme on se prépare à assister à un événement de grande envergure, il est primordial de bien se préparer avant l’installation du plancher de bois. En effet, pour maximiser l’efficacité de l’installation, mais également pour favoriser l’adaptation dudit plancher à la maison, il peut être convenu de procéder à des travaux préparatifs. Or, quel genre de travaux? Surtout, en quoi peuvent-il être utiles?

Des travaux préparatifs pour se préparer… à installer!

Afin de garantir la réussite de l’installation du plancher de bois et d’en faciliter l’accès, certains travaux de préparation peuvent être exécutés. En voici les principaux, ceux étant les plus importants :

Question de faciliter l’accès au chantier par l’installateur, la pièce doit être libérée de tout meuble, plinthe électrique et autre objet pouvant nuire à la circulation. De plus, il faut s’assurer qu’aucun clou, broche ou restant de plâtre ne se trouve par terre au moment de l’installation.

Le nouveau revêtement de sol devrait s’habituer à la température et au degré d’humidité de la pièce au moins 48 heures avant son installation. Il faut ainsi résister à l’irrésistible envie d’installer le tout au moment de la réception de la commande! D’ailleurs, une fois le plancher livré, il est judicieux de regarder s’il correspond réellement à ce que l’on avait sélectionné comme teinte et essence, quitte à ouvrir quelques boîtes pour vérifier.

Avant d’installer le nouveau plancher, il est plus que nécessaire de bien nettoyer la poussière et de retirer l’ancien revêtement avec une grande minutie. En fait, s’il s’avérait que des débris figuraient toujours sur le sol au moment de l’installation du plancher de bois, des cassures et d’autres soucis similaires pourraient survenir. Un bon entretien est alors de mise!

Un sous-plancher doit impérativement être installé avant le nouveau plancher. Pour ce faire, il convient de se fier aux indications du fabricant. De plus, ce sous-plancher doit être posé de façon qu’il ne bouge plus et soit plat.

Enfin, avant même la commande d’un nouveau plancher, l’étape des mesures est d’une importance capitale. Cela évitera non seulement moult erreurs d’installation une fois sur place, mais également le gaspillage de planches de bois.

Entretenir son plancher après l’installation

Une fois l’installation du plancher de bois complétée, il demeure important de bien l’entretenir sur une base régulière. Outre les pratiques de nettoyage habituelles (lavage et séchage à sec, balai, etc.), il faut s’assurer que le nouveau revêtement de sol ne subisse pas de décoloration due à la luminosité solaire. Si tel est le cas, une couche d’apprêt de finition pourra être appliqué. Enfin, si l’on constate un écart significatif entre les planches par jours d’humidité, faire appel au fabricant permettra d’éviter bien des soucis!

Installer le plancher soi-même ou par des professionnels?

C’est certain, procéder soi-même à l’installation du plancher de bois réduit les coûts liés au nouveau revêtement. Toutefois, faire appel à des professionnels en la matière évite les mauvaises surprises et permet aux travaux de gagner en efficacité. C’est certain, engager des installateurs s’y spécialisant augmente la facture totale du changement de plancher. Mais y a-t-il un prix à payer pour une installation effectuée dans les règles de l’art, donnant irrémédiablement à la demeure une nouvelle fraîcheur?