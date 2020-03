Les Syncopated Ladies au Festival international de Danse Encore

La troupe Syncopated Ladies viendra pour une première fois au Festival international de Danse Encore du 4 au 7 juin.

Syncopated Ladies est un groupe de Tap entièrement féminin fondé et dirigé par Chloe Arnold, chorégraphe et danseuse de Tap nominée aux Emmy Awards.

Chloe a ouvert la voie et a taillé une place de choix aux Syncopated Ladies. Leurs vidéos, devenues virales, ont cumulé plus de cinquante millions de vues. Ces danseuses de grand talent incarnent la liberté, la puissance et la féminité.

À travers la danse, elles souhaitent inspirer des publics de tous âges et de tous horizons et ce, à travers le monde.

Trois des six filles du groupe seront de passage au festival. Chloe et Maude Arnold ainsi qu’Alissa Lee prendront également part à plusieurs activités de l’événement. Les détails de la programmations du festival seront dévoilés le 20 avril.