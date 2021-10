Les sorcières ont besoin d’aide!

À l’occasion de l’Halloween, le Musée des Ursulines propose aux familles une activité extérieure ludique et un bricolage amusant en compagnie de drôles de sorcières les 30 et 31 octobre.

Un groupe de sorcières en cavale s’est arrêté dans la cour du monastère et y a concocté une potion magique… mais ça a mal tourné!

Les enfants aideront les sorcières à résoudre leur problème. Enfin, ils bricoleront un fantôme.

En guise de récompense, les enfants repartent avec un sac de bonbons.

Des départs sont prévus toutes les heures entre 9h et 12h et de 13h à 15h. L’activité dure environ 50 minutes et s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans.

En cas de faible pluie, l’activité est maintenue avec parapluie ou habit de pluie.

Le coût de participation est de 20$ par famille (2 adultes, 3 enfants) ou de 5$ par personne. L’inscription est obligatoire en appelant au 819 375-7922. (M.E.B.A.)