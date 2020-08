Les séances du conseil municipal de retour à l’hôtel de ville (et autres nouvelles)

Les élus du conseil municipal de Trois-Rivières étaient de retour pour une première fois depuis le mois de mars dans la salle publique de l’hôtel de ville, mardi (18 août).

Pour l’occasion, six citoyens se sont déplacés pour assister à la séance en personne. Avec les mesures de distanciation physique, une quinzaine de places sont disponibles pour les citoyens.

Peu d’aménagements ont été nécessaires pour adapter la salle publique. Des cloisons en plexiglas ont été installés devant et entre chaque conseiller.

La table principale permet cependant d’accueillir dix conseillers en plus du maire, plutôt que les 14 conseillers. Une autre table et un bureau, légèrement en retrait, permettent d’accueillir les quatre autres conseillers. En ce qui les concerne, les fonctionnaires normalement présents assistent à la séance par vidéoconférence.

Amphithéâtre : 100 000$ pour protéger la salle des serveurs

La Ville de Trois-Rivières investira 100 000$ cette année pour effectuer des travaux de mise à niveau à l’Amphithéâtre Cogeco. Le montant servira à protéger la salle des serveurs en cas d’incendie ou de tout autre sinistre.

Parc des Terrasses-du-Fleuve: rejet de la soumission de construction de la passerelle

Le conseil municipal a dû rejeter la seule soumission reçue visant à pourvoir les services, les matériaux et la main-d’œuvre nécessaire pour assurer le design, la conception, la production des plans et devis de fabrication et d’installation d’une passerelle récréative dans le parc des Terrasses-du-fleuve. La soumission a été rejetée puisqu’elle n’était pas conforme. Ce léger délai ne compromet toutefois pas le projet. La Ville a déjà relancé un nouvel appel d’offres pour ce projet.