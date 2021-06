Les salaires des secrétaires dans différents domaines

Le salaire de secrétaire peut varier en fonction de nombreux critères, notamment du domaine d’activité. Il dépend du salarié et de ses compétences, mais également de l’employeur. Néanmoins, il y a quelques normes en vigueur. Un employeur a l’obligation de verser un seuil minimal. Il est quand même bien de noter que, d’après les statistiques, les conditions salariales dans les institutions publiques sont meilleures que dans le privé.

Les facteurs déterminants

Du côté des employeurs, le salaire est influencé par la taille de l’entreprise. Les plus grandes entreprises ont plus de moyens et proposent donc un meilleur salaire, contrairement aux petites entreprises qui misent sur de meilleures conditions de travail.

L’entreprise va déterminer l’échelle salariale pour chaque poste selon le nombre et la difficulté des tâches à effectuer ainsi que l’expérience et les qualifications du candidat. Si aucune tâche n’est rajoutée, le salaire risque de stagner.

Les 4 facteurs suivants vont être déterminants, cet ordre détermine le degré d’importance : l’expérience du salarié, le fait qu’il soit bilingue ou non, ses connaissances en informatique et sa formation académique.

Le salaire pour chaque domaine

Le secteur d’activité joue un rôle important dans l’envergure du salaire. La raison est que les responsabilités et tâches ou conditions de travail ne sont jamais les mêmes. Pour certains, les responsabilités peuvent être plus importantes que pour d’autres.

Les secrétaires de direction font partie des mieux payés, surtout si le grade de la direction est assez élevé (président, vice-président, etc.). C’est évident, car leurs responsabilités sont plus grandes et elles sont tenues sous conditions de confidentialité strictes. Leur salaire peut aller jusqu’à 70 000 $.

Pour un secrétaire médical, la moyenne est de 18,75 $ de l’heure. En fonction de son expérience, il va gagner jusqu’à 48 000 $ par an. Le salaire d’un secrétaire dentaire est de 19,63 $ par heure. Dans certaines villes, il atteint 20,61 $.

Comme précisé plus haut, le secrétaire juridique gagne plus dans le privé que dans le public. Il bénéficie même de meilleures conditions (bonne assurance, fonds de pension assurés, REER, horaires flexibles…). Le salaire par heure se situe entre 16 à 28 $.

Salaire de secrétaires dans le public et le privé

Au Québec, depuis l’année 2017, le salaire horaire moyen des secrétaires est de 20,42 $, quel que soit le domaine concerné. Néanmoins, il est flagrant que dans les secteurs privés, la moyenne est largement plus basse que dans le public.

Dans le domaine privé, toujours d’après l’institut de la statistique du Québec, le salaire proposé pour un adjoint administratif de niveau 1 est de 18,99 $ par heure. Pour le niveau 3, il est de 26,74 $. Pourtant, dans les institutions publiques, le niveau 1 peut profiter d’une rémunération plus généreuse : 21,17 $ l’heure.

La situation est différente en ce qui concerne les secrétaires juridiques, le salaire est plus élevé dans le privé.