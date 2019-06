Les sacs de plastique ne sont plus recyclés en Mauricie

Le centre de tri régional de Récupération Mauricie enfouira dorénavant les pellicules de plastique (sacs d’emplette et plastique agricole) plutôt que de les recycler, en dépit que le centre soit l’un des plus modernes au Québec.

C’est que les matières qui en ressortent ne trouvent pas preneurs actuellement. «En Mauricie, nous avons su développer des marchés locaux avec des recycleurs de notre région. C’est le cas pour le carton, les contenants de plastique et même le verre. Malheureusement, dans le cas des pellicules de plastique, malgré de nombreuses tentatives pour trouver une filière de recyclage ou même de valorisation énergétique, force est de constater que le marché québécois n’en est qu’à ses balbutiements», précise Daniel Cassivi, directeur général de Récupération Mauricie.

En ce moment, les sacs de plastique représentent moins de 3 % du bac à récupération. Néanmoins, les entreposer indéfiniment sans perspective de recyclage à court terme nécessiterait de l’espace dont le centre de tri ne dispose pas.

«Le bouleversement que traverse actuellement le marché et l’inexistence de marchés québécois pour les sacs de plastique dépassent les limites de la Mauricie. Au Québec, il est temps de faire preuve leadership et de soutenir le recyclage des matières récupérées au Québec. Nous nous attendons à ce que les organismes porteurs de ce secteur d’activité : RECYC-QUÉBEC, Éco Entreprise Québec et le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques fassent preuve de leadership dans ce dossier», ajoute Michel Angers, président de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.

La Régie et Récupération Mauricie soulignent que les citoyens doivent également faire leur part et adopter des bonnes habitudes de récupération, car la qualité des matières vendues dépend aussi directement de la qualité des matières collectées.

Des tapis, des vêtements, des couches souillées, des objets longs tels que les boyaux d’arrosage ne doivent pas se retrouver dans le bac à récupération.

Items acceptés dans le bac de recyclage

-Imprimés (journaux, revues, circulaires, papier de bureau)

-Contenants (pots et bouteilles en plastique ou en verre, boîtes de conserve, canettes)

-Emballages (boîte de carton et papier d’aluminium