Les Rôtisseries Ti-Coq vendues

Les Rôtisseries Ti-Coq annoncent qu’une troisième génération a pris la relève pour continuer à servir leur succulent poulet à saveur 100% Ti-Coq. Malgré des offres externes, l’entreprise demeurera un produit local et demeurera familiale.

Les gens de la région se souviendront que l’entreprise fut fondée en 1964, par feu Fernand Benny, sous le nom de Trois-Rivières BBQ. Fernand Benny était loin de réaliser que cette première succursale située sur la rue Champflour deviendrait un tel emblème pour la Mauricie. Les fils de Fernand, Martin et Rémi, lui ont succédé et ont su faire leur marque dans le domaine du poulet cuit à la broche au Québec.

C’est maintenant au tour des enfants de Martin de prendre la relève. Cette troisième génération de Benny, soit Dave Benny, Kevin Benny et Melanie Benny n’ont pas hésité à faire un investissement majeur pour acquérir les quatre succursales de l’entreprise familiale bien établie dans la région trifluvienne. Malgré la pandémie actuelle, ils se sont engagés à prendre le flambeau, saisir les défis d’aujourd’hui, tout en conservant les valeurs profondes des générations antérieures, en étant actifs dans la communauté.

Ayant grandi dans l’entreprise familiale, les nouveaux propriétaires ont une base solide pour assurer la suite des opérations tout en faisant face aux nouveaux défis. D’ailleurs, Kevin a assumé la direction de l’entreprise avec son père au cours des dix dernières années, ce qui contribue grandement à une bonne transition. Souhaitant donner un vent de fraîcheur à la marque Ti-Coq, des rénovations sont déjà entamées à la succursale du boulevard Jean XXIII et d’autres sont à prévoir dans un avenir rapproché, afin de rendre l’expérience Ti-Coq encore plus agréable pour leurs clients.

Dave, Kevin et Melanie adhèrent grandement aux valeurs familiales et entendent soutenir la communauté, aider des organismes à but non lucratif et travailler pour réduire l’empreinte écologique, sont des exemples concrets. Depuis l’acquisition, ils ont déjà fait l’achat de deux voitures électriques et ont procédé au changement des plats de styromousse pour des plats recyclés, compostables et recyclables en carton.

Ti-Coq demeure une entreprise pour les gens d’ici et continuera de s’impliquer dans sa collectivité. Le Club Richelieu, avec leur dîner de Noël pour les enfants démunis, le Centre le Havre, quand ils ont des besoins pour nourrir des usagers de leurs services, en sont quelques exemples. Les ustensiles qui se trouvent dans les boîtes sont aussi emballés localement par les membres de la fondation TCC, soit des personnes ayant subi des traumatismes cranio-cérébraux. Ti-Coq est également présent pour les événements de Trois-Rivières notamment le Grand-Prix de Trois-Rivières, le FestiVoix et l’Expo agricole de Trois-Rivières.

par Jackie Chauvette

