Les restaurateurs se serrent les coudes

À la recherche du soutien de la population, les restaurateurs indépendants de Trois-Rivières font front commun afin de sauver leur industrie gravement touchée par la crise liée à l’épidémie de COVID-19. C’est donc avec le lancement d’une nouvelle initiative, Resto 3R, qu’ils demandent le soutien de la population pour passer au travers de la crise actuelle.

Selon l’Association Restauration Québec (ARQ), pour chaque dollar dépensé dans les établissements de restauration, 75 sous sont directement réinvestis dans la région. Ainsi, l’initiative de collaboration Resto 3R s’inscrit dans la volonté des restaurateurs de limiter collectivement la propagation de l’épidémie COVID-19 tout en préservant ce maillon économique qu’est la restauration indépendante.

« Cette initiative des restaurateurs indépendants montre à quel point il est important de se serrer les coudes et de travailler en collaboration lors de telles situations. J’encourage d’ailleurs tous les restaurateurs indépendants de la Ville de Trois-Rivières à se joindre au projet », mentionne Jean Lamarche, maire de la Ville de Trois-Rivières.

« Mon objectif est de m’assurer que tout restaurateur à Trois-Rivières qui veut embarquer dans l’initiative ait à sa disposition l’ensemble de l’équipe pour l’aider dans ce sens. Il n’y a pas de restaurateur indépendant qu’on ne considérera pas dans notre offre », poursuit Yves Beaudoin, restaurateur indépendant et porteur du projet.

Pour l’instant, un premier groupe de 24 restaurateurs s’est joint à l’initiative, alors qu’on compte une cinquantaine de restaurants indépendants à Trois-Rivières. « On a beaucoup de restaurateurs et on veut s’assurer de tous les joindre », insiste M. Beaudoin, copropriétaire du Brasier 1908.

Créé dans le cadre de cette initiative, le site Internet www.resto3r.com, accessible d’ici 48 h, permettra d’afficher les restaurants participants, d’indiquer si ces derniers sont ouverts selon les heures d’ouverture habituelles ou selon des heures restreintes et de réserver ou de commander en ligne, s’il y a lieu. Il sera aussi possible d’y acheter des cartes cadeaux en soutien aux restaurateurs.

« Nous sommes extrêmement fiers du rôle que nous jouons pour la collectivité. Aidez nos restaurants d’ici en achetant des cartes cadeaux que vous utiliserez plus tard ou en utilisant nos services qui sont adaptés pour limiter la propagation de l’épidémie COVID-19 », ajoute M. Beaudoin.

Déjà active, une ligne directe a également été mise en place, 1 873 387-1900, afin de répondre plus rapidement aux questions des citoyens et des restaurateurs. Tous les restaurateurs sont d’ailleurs invités à se joindre à l’initiative.

Trois-Rivières à Table

Trois-Rivières à Table subit les contrecoups de la pandémie de coronavirus, mais réussit tout de même à tirer son épingle du jeu. Alors que la plupart des événements sont reportés ou annulés, les restaurateurs peuvent tout de même proposer leur menu comme prévu grâce à certains ajustements.

Bien que Le Grill et Le Brasier 1908 aient pris la décision de fermer temporairement leurs portes, les 15 autres établissements participant à la 5e édition de Trois-Rivières à Table proposent toujours leur menu gastronomique à 39 $ en salle à manger, mais également pour emporter, un ajustement que certains des restaurateurs ont décidé d’appliquer. Parmi eux, on compte entre autres Madame Woo, Angéline, La Maison de débauche, Le Castel des prés, Le Temps d’une pinte et Le Rouge vin.

Gena Déziel, directrice générale de Trois-Rivières Centre, mentionne cependant qu’il vaut mieux appeler avant de se déplacer dans l’un des établissements de Trois-Rivières à Table puisque les recommandations peuvent changer quotidiennement et que certains restaurants ont restreint leurs heures d’ouverture.

Bien que Trois-Rivières à Table puisse tout de même avoir lieu, les restaurateurs accusent de nombreuses annulations de réservations.

« Ce n’est pas juste notre événement qui est touché, mais l’ensemble de la planète. On fait ce qu’on peut », mentionne Gena Déziel.

Mme Déziel encourage tous ceux qui le peuvent de profiter de Trois-Rivières à Table, bien sûr à condition de ne présenter aucun symptôme de la COVID-19 ou de ne pas revenir de voyage dans les 14 derniers jours.