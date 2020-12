Les rennes du père Noël en cavale!

Les 28 et 29 décembre, petits et grands devront garder l’œil bien ouvert pour aider le père Noël à retrouver ses rennes afin de retourner au Pôle Nord! Ce nouveau jeu d’évasion, issu d’une collaboration entre la Corporation des Événements de Trois-Rivières et Enigma, se déroulera exclusivement en voiture dans les rues du centre-ville.

Offerte gratuitement à la population, l’activité de 60 minutes mettra à l’épreuve les méninges des participants.

Les conducteurs suivront un parcours composé de cinq stations d’une durée de 10 minutes chacune. Une dizaine d’animateurs accompagneront les participants pour les aider à retrouver les rennes du Père Noël. C’est l’ennemie jurée du père Noël, la Mère Noël Bleue, qui habite au Pôle Sud, qui a libéré les rennes.

Pour participer, les gens devront réserver leurs plages horaires en ligne sur le site d’Enigma, à compter du 14 décembre à 10 h. Toutes les précautions seront aussi mises en place afin de respecter les mesures sanitaires durant l’activité. Suite à l’inscription, un courriel de confirmation précisant le lieu et l’heure de votre activité sera envoyé.

Les places seront limitées.