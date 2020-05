Les Relais pour la vie passent en mode virtuel

Contrainte à adapter son événement au contexte actuel de pandémie, la Société canadienne du cancer invite la population de la Mauricie à se joindre à elle le 13 juin de 19h à 21h pour un Relais à la maison virtuel.

C’est chacun chez soi que les donateurs, partenaires et bénévoles pourront vivre l’expérience du relais virtuel et continuer d’unir leurs forces contre le tout en respectant les mesures d’éloignement physique.

En 2019, les Relais pour la vie de la Mauricie ont permis d’amasser plus d’un demi-million de dollars. À l’échelle internationale, plus de 375 Relais pour la vie ont lieu chaque année d’un océan à l’autre et rassemblent plus de 74 000 participants. En 2019, ils ont permis d’amasser un total de 23,5 millions de dollars en appui à la Société canadienne du cancer pour lui permettre d’en faire plus pour la recherche et la prévention, et ainsi améliorer la qualité de vie des personnes touchées par le cancer.

La Société canadienne du cancer confirme que la situation causée par la COVID-19 représente la plus importante difficulté financière à laquelle elle a dû faire face en 80 ans d’existence. Elle prévoit cette année une perte de revenus de 80 à 100 millions$ sur un budget de 180 millions$. Cela s’explique par les annulations d’événements et par le stress financier vécu par plusieurs de ses donateurs et partenaires.

Un relais à la maison

«Un changement de cette ampleur nous oblige à revoir nos opérations de manière à poursuivre notre mission et d’offrir les meilleurs services possibles aux personnes touchées par le cancer au pays», explique l’organisation par voie de communiqué.

Comme le cancer n’est pas sur pause pendant la crise, il fallait trouver une façon de continuer de s’unir dans cette grande mobilisation. C’est ainsi que sera présenté le Relais à la maison, qui propose aux participants de se joindre au mouvement du Relais pour la vie, de manière virtuelle, en compagnie de leurs amis et de famille, sans quitter le confort de leur foyer.

L’événement aura lieu le 13 juin 2020 leur et sera diffusé en continu de 19h à 21h. Pour vous inscrire: Relais pour la vie à la maison.

«Notre objectif est d’offrir à tous les participants une expérience du Relais qui se rapproche le plus possible de celle des événements en personne», explique Renée Gosselin, directrice régionale de la Société canadienne du cancer – bureau de la Mauricie.

Le Relais pour la vie à la maison permettra de vivre les cérémonies telles que nous les connaissons, d’assister à des prestations musicales d’artistes québécois et d’être solidaire envers nos proches touchés par le cancer.

