Les rampes de mise à l’eau mieux encadrées

Les cinq rampes de mise à l’eau sur le territoire de Trois-Rivières feront dorénavant l’objet d’une réglementation s’apparentant à celle des parcs.

Depuis plusieurs années, les personnes résidant près des rampes de mise à l’eau dénonçaient des comportements pas toujours adéquats et d’autres problématiques. Le nouveau règlement vient encadrer les activités qui n’y sont pas permises et permettra aux policiers de pouvoir sévir et donner des contraventions si des comportements inadéquats surviennent.

Par exemple, il sera interdit d’y consommer de l’alcool et d’y faire des barbecues.

«Les Loisirs et les Travaux publics constataient des difficultés à entretenir les rampes de mise à l’eau depuis deux ou trois ans. Des gens qui habitent à proximité vivent de l’amertume et des désagréments face à la non-civilité de certains. C’était rendu à mettre des gardiens. Avec cette réglementation, les policiers pourront aussi intervenir plus concrètement et assurer une meilleure surveillance», souligne Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics à la Ville de Trois-Rivières.

Les rampes de mise à l’eau sont accessibles au public de 6h à 22h30.