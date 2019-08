Les Rafales affrontaient… les conseillers municipaux!

Certains conseillers municipaux de la Ville de Trois-Rivières ont eu la chance de disputer une partie de soccer amicale face aux Rafales de la Mauricie, fiers représentants des Olympiques spéciaux de la Mauricie.

L’organisation des Rafales y est d’ailleurs allée de remerciements multiples via sa page Facebook officielle.

«Un gros merci à nos conseillers municipaux et monsieur le maire, Jean Lamarche, pour leur implication et leur talent de joueurs et accompagnateurs durant le match ce soir. Un merci spécial à Pierre-Luc Fortin pour l’organisation de l’événement. Également, un grand merci à Roger Lavergne, à la fondation Fusée et à Plante sports pour la commandite surprise.» (Photos courtoisie/Via Facebook)