«Les quatre candidats libéraux ne sont pas montrables en Mauricie» – François Legault

Visite du chef de la Coalition Avenir Québec en Mauricie

POLITIQUE. Le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), François Legault, était de passage en Mauricie, en fin de journée, vendredi. Lors de sa visite, il s’est arrêté au Vignoble Prémont de Sainte-Angèle-de-Prémont et à la Maison Carpe Diem de Trois-Rivières.

Devant les médias, François Legault a notamment parlé d’immigration. Il a rappelé que s’il prend le pouvoir, le 1er octobre prochain, les seuils d’immigration seraient réduits dès 2019 pour fixer à 40 000 le nombre d’immigrants accueillis dans la province, soit 10 000 de moins qu’actuellement.

Dans la région, nombreuses sont les entreprises qui font appel aux immigrants pour combler leurs besoins en main-d’œuvre dans plusieurs domaines, dont en agriculture. M. Legault ne croit pas que cette décision viendra nuire aux entreprises du territoire. «Quand on parle d’agriculture, on parle la plupart du temps d’employés temporaires. Ça ne s’applique donc pas pour les seuils dont on parle. En Mauricie, pendant longtemps, on a eu beaucoup d’usines et d’industries, entre autres, dans le papier, avec des salaires élevés. Ni les libéraux, ni les péquistes n’ont réussi à remplacer ces emplois-là. Ce que je trouve triste, quand on regarde le salaire moyen en Mauricie, il est 11% plus bas que dans le reste du Québec. Nous proposons d’avoir des fonds d’Investissement Québec seulement pour la Mauricie», explique-t-il.

«On a une belle équipe et l’idée c’est de dire qu’il faut en faire plus en Mauricie pour attirer des emplois payants. Quand on a des emplois payants, on garde notre monde chez nous et c’est plus facile d’attirer des nouveaux arrivants. On arrivera jamais à occuper notre territoire s’il n’y a pas des emplois bien payés dans toutes les régions du Québec».

Lors de son arrêt au Vignoble Prémont, François Legault a également partagé sa vision pour développer une région agricole comme la Mauricie. «On pense qu’il doit y avoir un programme d’au moins 50 millions de dollars par année qui serait très versatile. Il viserait toutes les productions et il pourrait aller jusqu’à rembourser 50 % des investissements pour de l’équipement avec des subventions. Tous les projets doivent être les bienvenus de la même façon qu’une entreprise manufacturière a son projet accepté chez Investissement Québec. Il faut que tous les projets en agriculture, en transformation alimentaire et en diversification de certaines productions soient acceptés. C’est important ici l’agriculture», soutient-il.

Deuxième visite en deux semaines

Pour François Legault, la Mauricie est très importante. Il ne vise rien de moins qu’aller chercher quatre nouveaux députés de la CAQ dans la région. «Il faut gagner les quatre comtés ici. Je suis confiant! Je pense que les libéraux ne sont pas montrables à cause du taux de la taxe scolaire. Pour une maison moyenne ici, les gens paient 750 $ de taxes scolaires alors que dans les Laurentides pour la même valeur de maison et les mêmes services, ils paient 250 $. Les gens de la Mauricie paient trois fois plus cher. J’ai entendu Julie Boulet dire qu’elle allait se battre pour régler le problème. Elle a décidé de ne pas se représenter, mais au moins elle a dit qu’elle allait essayer de convaincre le premier ministre. Présentement, on a des candidats libéraux qui acceptent que les gens de la Mauricie ne soient pas traités équitablement. À mon avis, les quatre candidats libéraux ne sont pas montrables en Mauricie, notamment à cause de ça», a reproché le chef de la CAQ.

