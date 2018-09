Les professeurs s’invitent dans la campagne électorale

Crédit photo : Facebook - Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges

ÉLECTIONS. Via le mouvement Pour l’école publique, la Fédération des syndicats de l’enseignement et le Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges veulent s’assurer que l’école publique soit au cœur des discussions pour toute la durée de la campagne électorale et à l’avant-plan des préoccupations du prochain gouvernement.

On peut d’ailleurs déjà voir quelques pancartes en faveur de l’école publique sur les poteaux de la ville.

Pour les organisations syndicales, il est clair que les partis politiques doivent s’engager à réinvestir massivement en éducation, de façon à rétablir minimalement le niveau de financement qui prévalait avant les compressions des dernières années.

D’ici la journée des élections le 1er octobre, le mouvement souhaite voir les candidats assurer une composition de classe équilibrée et des services suffisants pour les élèves, reconnaître l’autonomie professionnelle et offrir une charge de travail respectueuse du personnel enseignant et accorder aux enseignants une rémunération à la hauteur du travail accompli.

«Au-delà des vœux pieux, nous voulons amener les partis à se compromettre en précisant leurs engagements et en faisant connaître leurs intentions réelles au regard de l’école publique, de la réussite des élèves ainsi que de la profession enseignante, qui doit être valorisée dans son ensemble. Nous voulons voir des mesures portées par une vision globale qui vont au-delà d’annonces électoralistes», affirme Claudia Cousin, présidente du Syndicat de l’enseignement des Vieilles-Forges (FSE-CSQ).

Une pétition pour l’éducation publique circule déjà sur les réseaux sociaux. Elle sera remise au gouvernement qui sera élu en octobre. La population peut la signer au https://www.change.org/p/élections-provinciales-2018-exigeons-des-engagements-pour-l-école-publique.