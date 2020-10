Les premiers flocons de neige ne sauraient tarder…

Le tapis de neige gagne du terrain en Amérique du Nord. Les modèles prévoient que la prochaine chute de neige pourrait être bientôt au Québec alors que nos voisins dans les Prairies canadiennes connaissent déjà d’importantes accumulations.

En effet, le premier bonhomme de neige vient d’être créé à Calgary à la suite du passage d’une dépression qui a laissé près de 4 cm du côté de l’aéroport. Au cours des prochains jours, plusieurs régions du Québec pourraient connaître leurs premiers flocons.

De la neige ce week-end

La combinaison d’une dépression côtière et d’une masse d’air arctique pourrait entraîner la formation de neige mouillée par endroit samedi matin tôt. Certains modèles météorologiques prévoient que l’air arctique descende jusqu’au sud du Québec derrière un système permettant la transition de la pluie vers la neige en terrain montagneux.

En effet, de la neige sera à surveiller du côté des Appalaches, de la réserve faunique des Laurentides et en Gaspésie. Ce système gorgé d’humidité laissera aussi d’importantes quantités de pluie.

Cependant, les températures de surfaces ne resteront pas longtemps près du point congélation, et cette neige mêlée de pluie par endroit disparaîtra rapidement. De plus, les dernières mises à jour des modèles prévoient un point de rosée de plus en plus élevé vers l’Estrie et les chances de voir des flocons sont de plus en plus faibles. Mais notre prochaine chance pourrait être avant la fin du mois.

Fin de mois neigeuse

Du 20 au 29 octobre, l’air arctique sera concentré au centre du continent obligeant les systèmes à descendre plus au sud. Des dépressions venant de l’ouest ajouteront une couche de neige dans les Rocheuses canadiennes. Plusieurs États chez nos voisins du Sud seront susceptibles de connaître aussi leurs premières accumulations de neige de la saison à basse altitude.

Une crête atmosphérique devrait continuer de protéger les régions Maritimes de ces précipitations solides, alors que le Québec se retrouve au milieu de cette bataille de masse d’air. Les modèles à plus long terme prévoient que l’air arctique plonge vers la province pendant quelques jours durant cette période, et les chances que plusieurs régions connaissent leur première neige, dont Montréal, grandissent. (Source : Météomédia)