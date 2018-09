Les politiciens aux fourneaux

Crédit photo : Audrey Leblanc

ALIMENTATION. Des candidat(e)s de la Mauricie et de la Rive-Sud de cinq partis politiques ont cuisiné, lundi après-midi, deux repas pour quatre personnes avec un budget de 18,50 $. Ce défi leur a été lancé par COMSEP et avait pour but de les sensibiliser à la réalité des familles à faible revenu.

Des représentants du Parti libéral du Québec, du Parti québécois, de la Coalition Avenir Québec, de Québec solidaire et du Parti vert du Québec ont accepté de se prêter au jeu.

Dans le cadre d’une compétition amicale, les équipes devaient préparer des plats savoureux respectant le Guide alimentaire canadien. Elles avaient aussi pour contrainte de n’utiliser aucun produit laitier. Les équipes ont toutes relevé le défi, mais la victoire a été accordée à celle du Parti vert du Québec qui a concocté un chili végétarien qui a conquis le jury par ses saveurs.

L’événement a aussi permis aux candidats d’échanger avec les citoyens présents, de répondre à leurs questions et de présenter les orientations de leur parti sur quelques enjeux. Les mets préparés au cours de l’après-midi ont été dégustés par les spectateurs et ceux-ci ont même pu repartir avec les restants.