Les plus belles musiques de films d’ici et d’ailleurs

TROIS-RIVIÈRES. Les plus belles musiques de film seront à l’honneur le 14 octobre au cinéma Le Tapis Rouge à l’occasion d’un spectacle spécial qui alliera projections d’extraits de films et musique acoustique.

Le pianiste classique Enzo De Rosa et la soprano Isabelle Metwalli proposent un concert destinés à tous les passionnés de musiques de films et aux amoureux du cinéma.

«C’est un défi de traduire la musique de film simplement au piano et à la voix. Pour quelques chansons, il n’existait pas de partition. Il a fallu les travailler. Les amateurs de piano devraient aimer notre proposition», indique Enzo De Rosa, pianiste.

Un premier volet consistera en un hommage à Charlie Chaplin. Le duo revisitera notamment les mélodies du film Les Temps modernes, dont la pièce Smile et Eternally issu de Limelight. Un clin d’œil sera également fait aux belles pièces tirées de films québécois dont Mon oncle Antoine et Un homme et son péché.

Un hommage sera aussi rendu à Michel Legrand, à qui on doit, entre autres, la trame sonore du grand classique Les Parapluies de Cherbourg. Un segment portant sur le cinéma américain est aussi prévu.

Les deux artistes partageront également quelques anecdotes en lien avec les morceaux qui seront interprétés.

Les plus belles musiques de films | Cinéma Le Tapis Rouge | 14 octobre, 13h30