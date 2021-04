Les Petits Frères : de petites attentions pour Pâques

Fidèles à la tradition, Les Petits Frères célébreront Pâques avec les 125 personnes aînées qu’ils accompagnent à Trois-Rivières.

Alors que les grands rassemblements habituellement orchestrés par l’organisme ne peuvent avoir lieu en raison de la pandémie, les bénévoles et employés des Petits Frères rivalisent de créativité pour souligner la fête pascale, si chère dans le coeur des personnes aînées.

Durant la fin de semaine de Pâques, les quelques 120 bénévoles de l’organisme seront en action afin de leur offrir petites attentions et surprises : livraison de paquets-cadeaux, livraison de repas du temps des sucres grâce à l’entreprise Plan B et visites à domicile (lorsque possible) sont au rendez-vous.

Depuis déjà plusieurs semaines, les bénévoles se mobilisent pour offrir cette petite dose de bonheur et de chaleur humaine aux personnes âgées isolées pour qui Les Petits Frères représentent la seule famille.