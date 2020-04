Les permis de feux à ciel ouvert suspendus

En raison de la situation de pandémie actuelle, la Ville de Trois-Rivières informe la population qu’elle ne délivrera plus, et ce jusqu’à nouvel ordre, de permis pour les feux à ciel ouvert comme les feux de brûlage (bois, branchage, herbes sèches), feux de joie et feux d’artifice sur son territoire.

Seuls les feux récréatifs effectués dans un foyer extérieur muni d’un pare-étincelles conforme au règlement municipal sont présentement autorisés.

Par cette mesure, la Ville vise à restreindre les interventions du personnel de la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile afin de le protéger contre les risques de transmission du coronavirus (COVID-19).

La Sécurité incendie est un service essentiel qui doit prioriser ses opérations pour maintenir au mieux sa capacité opérationnelle.

Précisons que la Ville de Trois-Rivières ainsi que d’autres municipalités ont répondu à l’invitation de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) de suspendre, comme elle, la délivrance de permis de brûlage.