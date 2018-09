Les Patriotes reprennent l’action

UQTR. La formation de hockey des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) disputera la dernière rencontre de son calendrier préparatoire ce soir, dès 19h, alors qu’ils reçoivent la visite des Redmen de McGill. Les hommes de Marc-Étienne Hubert tenteront de terminer cette portion du calendrier sur une bonne note.

«Comme nous sommes encore à évaluer nos joueurs, la rencontre de ce soir face à McGill arrive à un excellent moment. Les Redmen représentent un bon défi qui devrait faire sortir le meilleur de notre équipe et mettre en valeur ceux qui sont prêts à rivaliser contre les meilleures formations du circuit», confie-t-il.

«Comme nous affrontons les champions de la Coupe Queen’s à deux reprises lors des deux premières rencontres du calendrier régulier, ce sera une belle opportunité d’en apprendre plus sur la formation, qui revient avec essentiellement le même noyau de joueurs. Quant au vestiaire, l’ambiance est excellente et on peut sentir la fébrilité à l’idée de commencer la saison», ajoute-t-il.

Patriotes soccer

Les formations de soccer (masculine et féminine) croiseront le fer contre les Stingers de Concordia ce jeudi 27 septembre. Du côté de la formation féminine, les joueuses de Durnick Jean tenteront de se remettre de la défaite subie aux mains des Carabins. Avec une fiche de 4 victoires, 1 défaite et 2 nulles, les Patriotes occupent présentement le deuxième rang du classement général.

Pour la formation de Shany Black, ce sera également l’occasion d’oublier la défaite crève-cœur de dimanche dernier. Après s’être emparés enfin d’une première victoire le vendredi, les hommes de Black ont échappé le match suivant à la 94e minute face aux Carabins, premiers au classement.

Rappelons que ce vendredi 28 septembre, ce sera le 27e Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières. La communauté est invitée à venir passer une agréable soirée au profit des étudiants-athlètes des Patriotes. Encore cette année, quelques nouveautés se sont ajoutées au programme afin de rendre cette expérience toujours plus savoureuse.

À lire | https://www.lhebdojournal.com/place-au-27e-salon-des-vins-bieres-et-spiritueux-des-patriotes/