Les Patriotes et le Cirque du Soleil unissent leur force

La formation de hockey des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a annoncé la signature d’un nouveau joueur d’impact… hors glace! Non, ils ne s’allient pas avec le Cirque du Soleil, mais bien avec son président-directeur général, Daniel Lamarre.

«Le sport universitaire a toujours véhiculé le dépassement de soi et les athlètes sont des ambassadeurs partout où ils passent», a d’abord lancé le recteur de l’UQTR, Daniel McMahon. «Lorsque les athlètes des Patriotes brillent, c’est l’UQTR qui rejaillit aussi. Aujourd’hui, on vous présente notre premier choix au repêchage stratégique, soit Daniel Lamarre, qui arrive avec une équipe d’étoiles.»

En effet, le Grand-Mérois s’est dit heureux de se joindre aux Pats.

«J’ai rêvé toute ma vie d’être un premier choix et ce jour est arrivé», a-t-il d’abord émis, tout sourire. «On a vu l’importance de l’alliance entre Jacques Tanguay et le Rouge et Or (football) de l’Université Laval, ainsi que celle de Robert Panet–Raymond avec les Carabins (football) de Montréal. On voit beaucoup de joueurs des universités américaines percer dans la Ligue nationale de hockey (LNH), alors on devrait voir plus de Québécois avoir cette chance aussi après leur carrière junior.»

«On entend souvent dire que la Ville de Trois-Rivières est orpheline de hockey, mais c’est faux. Elle a un beau bébé avec les Patriotes de l’UQTR et il faut que ça devienne l’équipe de la Ville. Nous allons disputer une dernière saison dans le vieux colisée et on veut en profiter pour aller chercher un momentum avant de faire notre entrée dans le nouveau colisée.»

Lamarre a ensuite présenté son équipe qui n’est pas piquée des vers. Il s’est entouré de Martin Cauchon, propriétaire du Groupe Capitales Médias, de l’analyste sportif et ex-Patriotes, Dany Dubé, de l’ex-hockeyeur Alexandre Daigle, qui a de bons contacts dans le domaine du hockey, en plus des Martin Leroux (PayFacto), René Guimont (Cogeco), Alain Labrecque (Clôtures Cambrek), Jean-Luc St-Onge (Antirouille Métropolitain) et Mario Pelletier (Retraité Hockey mineur de Trois-Rivières).

L’homme d’affaires a mentionné comment il sera important de mousser la promotion du hockey, notamment lors des représentations du Cirque du Soleil qui auront lieu cet été à l’Amphithéâtre trifluvien. Il a aussi mentionné le fait qu’il sera important d’augmenter la vente de billets de saison. «On a plusieurs projets en tête dans le but de générer entre 200 000$ et 300 000$ qui permettront d’aider, non seulement l’équipe de hockey des Patriotes, mais l’ensemble des programmes sportifs des Patriotes.»

Du côté des Patriotes, l’entraîneur-chef Marc-Étienne ne peut que se réjouir d’une telle annonce. «Lorsqu’Isabelle Lavergne m’a annoncé ça, j’étais content, mais je me suis promis de ne pas m’emballer tant qu’on n’aurait pas eu de gestes concrets. Aujourd’hui, on voit le concret de la chose. C’est un grand moment pour le programme hockey!»