Les Patriotes en demi-finale du Championnat canadien

Après avoir ouvert la marque à la 53e minute sur une tête de Gabriel Balbinotti, les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont excellé défensivement pour conserver la marque de 1 à 0 jusqu’à la toute fin.

Buteur🚨

– Gabriel Balbinotti

MVP⭐️

– Gabriel Balbinotti

Cette victoire face aux Thunderbirds de UBC les transporte donc en demi-finale face aux Ravens de Carleton. La rencontre s’amorcera dès 16h et il est possible de la visualiser en ligne via le http://usports.live

Rappelons que le Championnat canadien se déroule au CEPSUM de l’Université de Montréal.