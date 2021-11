Les Patriotes en action ce soir

C’est ce soir que les Patriotes – Volleyball féminin – reprennent l’action, elles qui présentent un dossier d’un gain et cinq revers.

La troupe de Marie-Christine Mondor recevra la visite des Citadins de l’UQAM (5 victoires et 2 revers). Au-delà des victoires et des défaites, l’équipe montre de très belles choses en ce début de saison, et ce, avec 8 joueuses de première année dans son alignement.

Les deux formations se sont affrontées lors du match d’ouverture plus tôt cet automne. Ce sont les représentantes de l’UQAM qui avaient eu le dessus en l’emportant en cinq manches dans un duel âprement disputé (25-19, 25-22, 14-25, 24-26 et 19-17).

« Nous savons que c’est une équipe dynamique qui mise sur plusieurs attaquantes qui se démarquent depuis le début de la saison. Nous sommes fébriles à l’idée de voir notre progression et la façon dont nous serons capables de nous adapter », souligne Marc-Antoine Daniaux, co-entraîneur.

Pour l’emporter vendredi, le personnel d’entraîneurs a identifié quelques points que les joueuses devront continuer d’améliorer.

« Nous devons stabiliser notre jeu en défensive et la réception des services. Il faudra aussi être plus opportuniste sur le plan offensif », explique-t-il. (JC)