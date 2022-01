Les Patriotes bien installés au deuxième rang

Les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont connu un bon début de saison, eux qui occupent le 2e rang de la Division Extrême Est avec 5 gains en 7 affrontements. L’avance d’Ottawa au sommet n’est que d’un seul point sur les Pats.

Chez les Patriotes, l’autre formation à surveiller est celle de l’Université de Carleton. Tout comme les Pats, ils comptent 10 points de classement (en 8 matchs).

Trois-Rivières compte parmi ses rangs le meilleur buteur du circuit en William Leblanc avec 8 buts (en 8 matchs), à égalité avec Joshua Curtis de l’Université Queen’s. Leblanc est bien appuyé de ses coéquipiers Simon Lafrance (2 buts et 6 aides) et Julien Tessier (4 buts et 3 aides).

Devant le filet, l’ancien Tigres de Victoriaville, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Tristan Côté-Cazenave, et l’ancien Mooseheads d’Halifax, Alexis Gravel, se partage le boulot. Gravel a d’ailleurs remporté ses trois départs en ne concédant que 2 buts par match, tout en conservant un pourcentage d’arrêt à .948. De son côté, Côté-Cazenave (2,72 / .906) a remporté deux de ses quatre sorties jusqu’à maintenant.

Si la Santé publique le permet, les Pats seront de retour en action le mercredi 26 janvier, à domicile, face à l’Université de Concordia.