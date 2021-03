Les parcours gourmands de retour en Édition temps des sucres

Trois-Rivières Centre et les restaurateurs ont confirmé le retour des parcours gourmands, cette fois-ci pour une édition Temps des sucres. Cette année, ce sont deux parcours gourmands, composés de cinq restaurateurs chacun, qui seront offerts lors des trois premiers week-ends du mois d’avril.

Lesdits parcours gourmands « style brunch » seront donc mis à la disposition d’une population gourmande du 2 au 5 avril, le 10 et 11 avril, ainsi que les 17 et 18 avril, de 10h à 14h.

«Avec le changement de saison et les températures douces qui s’installent, cette activité animera toute la famille au grand air. Le but est de faire vivre la période des sucres d’une tout autre manière et de stimuler l’activité économique du centre-ville», a témoigné la présidente de Trois-Rivières Centre, Joanie Turcotte, qui s’est dit enthousiaste quant à la tenue d’une deuxième édition de l’évènement.

Les parcours gourmands pourront être réservés au coût de 35$ par personne, dès ce vendredi 26 mars, via le http://trcentre.ca/parcoursgourmands. Afin de respecter les règles sanitaires, les parcours accueilleront un nombre limité de «bulles familiales».

Les restaurateurs participants du Parcours Orignal sont Angéline, le Brasier 1908, Le Buck, pub gastronomique, Le Pot, Papilles et cocktail, et Le Petit Beurré. Pour ce qui est du Parcours Castor, on y retrouve Le Brunch, Les Contrebandiers, Madame Woo, le Manoir du Spaghetti, et le Temps d’une pinte.