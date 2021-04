Les Milpat de la Mauricie à la recherche de relève

Le Club Milpat, qui se veut une référence dans le domaine de l’athlétisme et de la course à pied sur route en Mauricie, est à la recherche de nouveaux membres en vue de la saison estivale 2021. La programmation est déjà bien avancée et les coureurs ne seront certes pas déçus.

Depuis plusieurs années, des coureurs de partout en Mauricie/Centre-du-Québec sont membres actifs Milpat, incluant Maskinongé, Shawinigan, La Tuque, Saint-Narcisse, Bécancour et Saint-Tite. Pas moins de 46 courses sont déjà planifiées, dont 12 qui feront preuve d’originalité.

«Avec la COVID-19, on voulait trouver un moyen de faire des courses sans se rassembler. D’abord, il y aura les 18 courses thématiques qui ont lieu le mardi. Les courses se feront de façon virtuelle alors les gens peuvent aller courir où ils veulent, à l’heure qu’ils le veulent. Le fonctionnement est simple: tu cours ta distance de cinq kilomètres et tu enregistres ton temps avant de nous l’envoyer. Chaque parcours complété donnera une chance pour des prix de participation à la fin de la saison», explique d’entrée de jeu Michel St-Pierre, président du Club Milpat depuis cinq ans.

«Il y aura aussi 12 courses qu’on pourrait qualifier d’originales, souvent sur des parcours déjà établis. Par exemple, il y a un nouveau demi-marathon à Shawinigan qui part de la Plaza, en passant par Grand-Mère, Sainte-Flore, avant de revenir à la Plaza. Il y aura aussi le demi-marathon du Lac-à-la-Tortue qui consiste à faire deux fois le tour du lac. Il y aura aussi la Traversée de l’Ouest qui va s’amorcer à l’école secondaire Chavigny en direction de Pointe-du-Lac, en revenant à Chavigny par le boulevard Mauricien. On aura aussi une course le Tour des Églises qui va débuter au Sanctuaire pour ensuite nous faire parcourir les églises du Cap-de-la-Madeleine.»

Il n’y a pas de dates arrêtées pour les courses thématiques, alors les gens pourront les faire entre le 1er mai et le 31 août. Si une personne a aimé un parcours, elle peut le refaire sans problème. Encore une fois, les données seront amassées et ensuite publiées.

Inscriptions

Le Club Milpat participe aussi aux événements déjà établis, comme ce sera le cas cet été avec la Virée du maire de Trois-Rivières et les Courses du P’tit Shérif, à Saint-Tite.

Depuis dix ans, le nombre de membres varie d’année en année. Ayant déjà été plus de 300 inscrits, ce sont maintenant une centaine de coureurs qui font partie du Club Milpat qui aimerait bien augmenter le nombre d’adeptes cet été.

«On est conscient que ç’a baissé graduellement et qu’il y a d’autres clubs aussi qui s’offrent aux coureurs. Avec la COVID-19 l’an dernier, on a vu des gens qui n’ont pas couru du tout et d’autres qui couraient en solitaire. On veut ramener les brebis égarées avec nous», ajoute M. St-Pierre.

«C’est plus dur aussi de recruter les jeunes parce que beaucoup de diversité sportive s’offre à eux alors souvent, ils choisissent autre chose que la course. On sait qu’on ne retournera jamais à 300 membres, mais on aimerait bien augmenter notre groupe.»

Pour rejoindre les Milpat, il en coute 60$ pour la saison, ce qui inclut une assurance en cas de blessure. Les inscriptions se font sur le site Web des Milpat au www.milpat.ca ou à partir de la page Facebook Club Milpat.