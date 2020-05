Les mesures de réduction du plastique se poursuivent

La Ville de Trois-Rivières a récemment adhéré au Défi Saint-Laurent dans l’objectif de poursuivre et d’élargir les mesures de réduction du plastique à usage unique.

Ce nouveau programme promu par Stratégies Saint-Laurent se concentre plus précisément sur les actions visant à réduire la quantité de déchets de plastique qui se retrouvent dans le fleuve et, ultimement, les océans.

Les membres de ce programme s’engagent à poser des gestes simples de sensibilisation et de mobilisation pour diminuer leur empreinte environnementale.

«C’est un peu symbolique, avec différents niveaux d’engagement, mais ça permettra de sensibiliser la population davantage sur cette question et de remettre le sujet de l’avant, souligne Dominic Thibeault, chef du service de l’Hygiène et développement durable à la Ville de Trois-Rivières. Ça permettra aussi de mettre de l’avant les bons coups des villes et MRC du Québec.»

«Ça va peut-être nous donner des idées aussi, ajoute-t-il. On parle beaucoup de ne pas jeter les lingettes dans les toilettes depuis quelques semaines, mais on oublie que les déchets dans les rues risquent de se retrouver dans le fleuve. Quand il pleut, ils risquent de ruisseler jusque dans le fleuve. On souhaite aussi éviter qu’il y en ait dans les égouts, car ça peut entraîner des bris.»

Trois-Rivières est l’une des premières villes à adhérer au programme dont le lancement officiel a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19.

Cinq niveaux d’engagement, comparables à des niveaux de certification, figurent au programme. Les actions qui y sont associées vont de l’offre d’une alternative aux bouteilles d’eau jetable jusqu’à la participation financière à une campagne de nettoyage des berges du Saint-Laurent, en passant par la mise en place d’un plan de réduction ou une politique de réduction des plastiques.

«On a déjà fait beaucoup d’efforts en matière de sensibilisation, comme avec les portes ouvertes aux étangs d’épuration. Comme un des étangs était assez bas, ça nous a permis de montrer les déchets qu’on pouvait y trouver», indique M. Thibeault.

Ce dernier explique également qu’il est difficile de quantifier la quantité de plastique que l’on peut retrouver dans les eaux du fleuve.

«En général, le Saint-Laurent contient beaucoup de plastique quand on le compare aux fleuves de l’Europe et des États-Unis. Il n’est ni mieux ni pire. C’est comparable aux autres fleuves qui traversent des zones peuplées. Souvent, le plastique se désagrège avec le soleil et sous l’effet de l’eau. On en retire beaucoup avec tout le processus du traitement de l’eau, ainsi qu’avec le dégrilleur en ce qui concerne les eaux usées, mais il importe de demeurer vigilant.»

Rappelons aussi que la Commission sur l’environnement et le développement durable planche sur différents scénarios pour réduire l’utilisation de plastique à usage unique sur le territoire trifluvien.