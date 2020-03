Les messes de Pâques n’auront pas lieu

Le Diocèse de Trois-Rivières annule les rassemblements publics pour les Offices de la Semaine sainte (dimanche des rameaux, messe chrismale, Jeudi saint, Vendredi saint, Veillée pascale, dimanche de Pâques et tout autre rassemblement public).

Des équipes sont présentement en travail pour voir des moyens modernes de communication qui pourraient diffuser certaines célébrations.

«Ce n’est pas spécialement facile comme décision, souligne l’évêque du Diocèse, Mgr Luc Bouchard. Ce sera une réalité particulière pour moi-même ainsi que pour toutes les croyantes et les croyants de la région qui célèbrent habituellement le temps fort de Pâques. Notre joie de nous retrouver communautairement pour célébrer sera d’autant plus grande lorsque je le rendrai possible en suivant l’évolution du freinage de la pandémie actuelle.»

« La principale motivation qui m’habite, c’est la santé de l’autre, des plus faibles et des personnes les plus vulnérables. Il ne peut y avoir plus grande motivation que l’amour du prochain ici. C’est ce qui doit nous guider dans tous nos choix, en ces temps si difficiles», ajoute-t-il.