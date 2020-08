Les membres Desjardins à Trois-Rivières voteront pour leurs ristournes à compter du 27 août

En mars dernier, afin de respecter les mesures de distanciation sociale visant à limiter la propagation de la COVID-19, le Mouvement Desjardins a annoncé le report des assemblées générales des caisses, qui se tiennent habituellement au mois d’avril. Cette décision a entraîné par conséquent le report du versement de la ristourne, pour laquelle un vote des membres est nécessaire.

Au cours des dernières semaines, les travaux se sont poursuivis et Desjardins a choisi de tenir des assemblées générales extraordinaires (AGE) virtuelles qui permettront par la suite aux membres de voter pour le versement de leur ristourne.

C’est ainsi que la Caisse Desjardins de Trois-Rivières et la Caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières tiendront leur assemblée générale extraordinaire respective en mode virtuel simultanément le 26 août à 18 h 00. Le seul sujet à l’ordre du jour de l’assemblée sera le projet de partage des excédents qui permettra le versement de la ristourne plus tard cet automne.

Le projet de partage des excédents qui sera présenté aux membres de la Caisse de Trois-Rivières proposera une somme de 4 018 099 $ versée en ristournes individuelles et 546 851 $ versés en ristournes collectives au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Ce fonds vise à soutenir des projets structurants pour la communauté afin de répondre à des besoins communs des membres. Les détails pour participer à l’assemblée de la Caisse de Trois-Rivières sont disponibles au www.desjardins.com/caisse-trois-rivieres.

Quant à la Caisse de l’Est de Trois-Rivières, elle proposera à ses membres un projet de partage des excédents de 1 915 039 $ en ristournes individuelles et de 245 280 $ en ristournes collectives au FADM. Les détails pour participer à l’assemblée de la Caisse de l’Est de Trois-Rivières sont disponibles au www.desjardins.com/caisseesttroisrivieres.

Les membres auront sept jours pour se prononcer sur les propositions présentées. La période de vote s’ouvrira dès le lendemain de l’assemblée, soit le 27 août à 00 h 01, et se terminera le 2 septembre à 23 h 59. Les membres pourront voter de trois façons; par AccèsD via l’application mobile ou en ligne et par téléphone. Ces derniers pourront voter même s’ils n’ont pas assisté à l’assemblée virtuelle. Ils auront toutefois accès à la réécoute de l’assemblée de leur caisse.