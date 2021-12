Les membres de l’APTS entérinent l’entente de principe

En Mauricie et au Centre-du-Québec, les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont entériné l’entente de principe conclue en novembre avec le gouvernement dans une proportion de 57%.

Le résultat ne surprend pas l’APTS MCQ, qui y voit un message de la part des membres stipulant qu’ils sont déçus de cette négociation différenciée. « À ne favoriser que quelques titres d’emploi, le gouvernement Legault a créé de fortes divisions au sein du personnel professionnel et techniques de la santé et des services sociaux », affirme l’organisation.

Cette décision met fin à plus de deux ans de négociation pour le renouvellement de la convention collective de quelque 60 000 membres du réseau de la santé et des services sociaux au Québec.

» Cette négociation aura eu des impacts majeurs sur nos membres et sur notre organisation. Nous avons tenté d’avoir la meilleure convention collective possible. Certains de nos gains auront une influence sur les conditions de travail dans plusieurs secteurs et les primes pourront enfin s’appliquer dès que les textes finaux

seront signés avec la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel », a expliqué Véronique Neth, présidente de l’APTS MCQ.

L’entente de principe n’est pas pleinement satisfaisante pour l’ensemble des membres, souligne l’APTS MCQ, mais l’organisation appliquera cette entente sur le terrain et se préparera pour la prochaine négociation qui débutera en octobre 2022.

Parmi les gains pour les membres, mentionnons l’élargissement de la prime

en psychiatrie à de nouveaux centres d’activités, une reconnaissance financière pour la supervision des stagiaires, des montants pour reconnaître symboliquement le travail du personnel en laboratoire et dans le domaine de l’imagerie médicale et de l’électrophysiologie médicale au cours de la pandémie.

« Notre organisation doit maintenant faire le bilan de cette négociation pour apprendre des bons coups et cibler les zones d’amélioration possibles », indique l’APTS MCQ qui rappelle que les problèmes d’attraction et de rétention continuent d’augmenter la surcharge de travail.

L’APTS MCQ représente 5200 membres en Mauricie et au Centre-du-Québec. Les membres offrent des services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d’intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s’adressent à l’ensemble de la population. (M.E.B.A.)