Les meilleurs espoirs à l’œuvre à Louiseville

HOCKEY. La structure intégrée de développement des Estacades amorcera sa saison, le 23 septembre, à l’aréna de Louiseville.

Pour l’occasion, les cinq équipes de cette structure régionale disputeront leur premier match d’un calendrier de 30 ou 32 parties, selon la catégorie, sur la scène provinciale, dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec.

«Nos jeunes démontrent un niveau élevé d’habiletés. Le niveau de jeu des différentes catégories va plaire aux fervents de hockey. Notre structure a beaucoup progressé dans les dernières années puisqu’on a pu miser sur la stabilité au niveau de nos entraîneurs. On travaille l’attitude et la préparation physique des joueurs. Nous les encourageons à jouer en équipe. Tout le monde travaille dans la même direction. Notre programme est respecté et reconnu», explique Daniel Paradis, directeur de la structure intégrée des Estacades.

Ce dimanche, les équipes pee-wee AAA relève, élite, bantam AAA relève, élite et midget espoir affronteront les équipes de la structure du Vert et Noir de l’école Fadette.

«On essaie à chaque année de changer l’endroit pour faire l’ouverture de la saison. On a des joueurs de partout en Mauricie qui font partie de nos équipes et c’est notre objectif d’offrir la possibilité aux associations de hockey mineur de la région de présenter ces rencontres. Nos équipes sont compétitives. C’est une fierté pour les jeunes d’avoir un match d’ouverture chez eux. Ça permet aussi à la famille des joueurs et aux gens qui aiment le hockey de voir évoluer la relève», ajoute M. Paradis.

Les structures intégrées de développement ont été créées par Hockey Québec. Elles permettent aux régions de concentrer les efforts de développement de l’élite, de suivre adéquatement l’évolution des jeunes joueurs de hockey et d’offrir un même encadrement en vue des opportunités futures.

Trois joueurs de la région évolueront à Louiseville le 23 septembre prochain, soit Ludovick Armstrong de Saint-Alexis-des-Monts, dans la catégorie pee-wee AAA – relève, Liam Henley de Yamachiche, dans la catégorie pee-wee AAA – élite et Édouard Vincent de Louiseville, dans la catégorie pee-wee AAA – élite. Avant chacun des matchs, les joueurs seront présentés au public.

Rappelons qu’au mois d’août, 23 joueurs de la structure midget AAA ont participé aux différents camps de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Cinq joueurs du midget espoir ont également été sélectionnés par des organisations de la LHJMQ lors du dernier repêchage.

Horaire de la journée