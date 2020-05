Les Mauvais Perdants de retour ce vendredi

Le grand retour du café ludique Les Mauvais perdants aura lieu ce vendredi. Bien sûr, il ne sera pas possible d’y jouer pour l’instant ou encore de manger sur place. Cependant, il sera possible de louer et acheter des jeux, et de prendre un café ou un bubble tea pour emporter.

L’accès au café, à raison de deux jours par semaine (mardi & vendredi/ 13h à 18h), sera limité à cinq personnes à la fois. Celles-ci devront se laver les mains à leur arrivée et respecter une distance de deux mètres avec les autres clients et les employés. Des corridors pour circuler et mieux contrôler qui a accès à la bibliothèque ont été créés. Les employés sur le plancher porteront des masques, tandis qu’un plexiglas devrait être installé d’ici vendredi devant le comptoir de service.

Pour ce qui est de la location de jeu, les durées, conditions et coûts de location demeurent inchangés. Les animateurs feront la manipulation des jeux dans la bibliothèque pour éviter la contamination (contrairement aux jeux neufs en boutique qui sont emballés dans une pellicule plastique). À leur retour, tous les jeux seront mis en quarantaine pendant une période de 72 heures avant de pouvoir retourner sur les tablettes.

Rappelons que pour tous les jeux loués en mars, les retours pourront se faire à partir du vendredi 22 mai sans aucune pénalité de retard, mais dans les 14 jours suivant la réouverture (ou selon entente prise avec Les Mauvais Perdants).

Du côté du menu, certains classiques seront offerts en version prêt-à-manger. Toutes les infos sur les mesures liées à la Covid-19, le nouveau menu à emporter et le fonctionnement des locations sont disponibles via le site internet www.lesmauvaisperdants.com. Il est possible de commander 24 heures à l’avance (menu complet disponible bientôt), soit par courriel ou par messagerie Facebook.