Les Majestics brillent au Tournoi Moustique le Monstre Vert de l’Ouest

BASEBALL. Sous de chaudes températures, le premier week-end du tournoi a été couronné de succès. Dans la classe féminine, les Majestics de Lanaudière ont vaincu les Angels de Blainville en finale au compte de 12 à 5.

Les trois équipes de la Mauricie ont très bien représenté la région, bien qu’elles ne se soient pas classées pour les finales.

Dave Chartrand, entraîneur-chef des Estacades du Cap-de-la-Madeleine, s’est mérité le titre de l’entraîneur ayant eu le meilleur esprit sportif.

En plus de respecter la réglementation, les officiels et les adversaires, monsieur Chartrand a toujours agi pour que ses joueuses aient du plaisir et s’amusent tout au long du tournoi, et ça, peu importe les résultats.

Les 10 premiers matchs de la classe AA, avec les meilleures équipes en Province, ont été joués. Les activités reprendront ce vendredi 6 juillet avec 14 matchs.

Samedi, les activités se poursuivront avec 12 matchs, un match de baseball adapté, ainsi qu’avec le fameux concours de coup de circuit.

Samedi 7 juillet se tiendra, à compter de 17h, un match des étoiles regroupant 24 des meilleurs joueurs «Moustique» au Québec.

