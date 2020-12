Les lutins de COMSEP en action toute la semaine

C’est une grosse semaine qui attend toute l’équipe de COMSEP, entre les activités de la tablée populaire jusqu’à vendredi et différentes distributions à effectuer auprès de familles dans le besoin de Trois-Rivières.

Cela a commencé avec une activité d’emballage de cadeaux qui a réuni, dans différentes pièces du bâtiment de la rue Saint-François-Xavier, plusieurs bénévoles et mamans impliquées. Plus de 200 cadeaux ont été emballés. Ceux-ci seront remis ce jeudi aux enfants.

«Ça vient remplacer notre traditionnelle fête de Noël qui réunit normalement 400 personnes, précise Sylvie Tardif, coordonnatrice de COMSEP. On a décidé de faire quelque chose de différent dans les circonstances. Des cadeaux seront distribués à 120 enfants, sur les balcons. On a pu compter sur des dons des députés Jean Boulet et Sonia LeBel, ainsi que du maire Jean Lamarche, notamment, pour que ce soit rendu possible.»

Des festins de Noël seront aussi distribués par les lutins de COMSEP. Par ailleurs, 70 enfants d’âge primaire qui bénéficient du soutien de COMSEP pour favoriser leur réussite scolaire recevront un livre neuf en cadeau, grâce à une collaboration de Somavrac et L’Exèdre.

L’organisme a également repris les activités de la tablée populaire pour la semaine.

Cette année, 183 classes issues de 16 écoles de Trois-Rivières ont été jumelées à 140 familles du territoire dans le but de récolter des denrées non périssables qui seront ensuite distribuées à des familles dans le besoin.

«Ce fut un gros automne et un gros printemps pour notre équipe et je leur lève mon chapeau. On a travaillé si fort pour se réinventer et se réorganiser avec toutes les mesures en place», rappelle Sylvie Tardif.

Et c’est un baume au cœur pour elle de voir la population être encore plus généreuse dans ses dons.

«On l’a d’abord constaté lors du Noël du Pauvre. Les gens disaient constamment qu’ils battaient des records cette année. Le lundi qui a suivi le téléthon, les dons ont commencé à entrer à COMSEP sans qu’on ait à relancer nos donateurs. Et les dons étaient supérieurs aux autres années. Ça nous donne un élan et de la motivation pour continuer à offrir nos services», lance-t-elle.

Pour finir la semaine, l’équipe de COMSEP ira donner un coup de main aux Artisans de la Paix dans la distribution des paniers de Noël aux quatre coins de la ville.