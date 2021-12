Les Lions y vont d’une remontée victorieuse en Floride

Les Lions de Trois-Rivières amorçaient une série de trois rencontres face à la meilleure équipe de la Division Sud, les Everblades de Floride, qui n’avaient que 3 revers en temps réglementaire en 16 matchs (8 gains-3 revers-5 revers en surtemps). La Floride s’est imposée grâce à une poussée de 3 buts au deuxième vingt, mais les Lions sont revenus avec 4 buts sans riposte pour l’emporter 5 à 4.

Trois-Rivières a maintenant remporté 4 victoires de suite, et 5 de leur 6 derniers duels.

Les Lions ont ouvert la marque dès la 4e minute de jeu alors que Justin Ducharme a trompé la vigilance de Parker Gahagen. La réplique ne saura cependant tarder alors que Kody McDonald créait l’égalité 1 à 1 moins d’une minute plus tard, égalité qui persistera jusqu’au premier entracte.

En deuxième période, le Trifluvien Xavier Bouchard, choix de 6e tour des Golden Knights de Las Vegas en 2018, a inscrit le premier de deux buts en 10 secondes, l’autre venant du bâton de Robert Carpenter. Puis à la 17e minute de jeu, Alex Aleardi allait procurer une avance de 4 à 1 aux siens, son tir ne laissant aucune chance au gardien Philippe Desrosiers.

Les espoirs des félins seront ravivés avant la fin de la période médiane alors que Cédric Desruisseaux a inscrit son 2e but de la saison pour réduire l’écart à deux buts.

Au troisième tiers, Olivier Galipeau a accepté la passe d’Arsen Khisamutdinov avant de battre Gahagen pour porter le pointage à 4 à 3. Shawn St-Amant a ensuite créé l’égalité 4 à 4 à 14:31, avant que le Trifluvien Alexis D’Aoust marque à son tour avec moins de 3 minutes à écouler. Voilà ce qui allait s’avérer être le but victorieux.

Desrosiers a terminé sa soirée de travail avec 28 arrêts, dont 7 en troisième période.

Les deux équipes auront à nouveau rendez-vous du côté de la Floride, demain, jeudi (19h30), et samedi (19h). Les Lions auront ensuite trois autres rendez-vous sur la route, les 10, 11 et 12 décembre, cette fois face aux Growlers de Terre-Neuve. Le prochain match à domicile est prévu le 15 décembre, face au Maine, et il mettra la table à une série de six matchs à la maison.