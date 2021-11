Les Lions sur la route ce week-end

Les Lions de Trois-Rivières ont deux rendez-vous ce week-end, les deux du côté de Worcester, dans le Massachusetts. Les Railers sont venus jouer les trouble-fêtes mercredi, à Trois-Rivières, s’emparant du cinquième rang de la division et reléguant les Lions au dernier rang.

Bien que le match de mercredi ne fût pas serré au pointage (6 à 2), les Lions ont livré toute une bataille en dirigeant 49 lancers vers le filet de Ken Appleby. Ce dernier était d’ailleurs épaulé par Marc-Antoine Gélinas, qui agissait à titre de dépanneur. Celui qui a disputé deux saisons avec les Patriotes de l’UQTR et quatre saisons avec les Blizzard de Trois-Rivières n’a pas fait le voyage. Ça devrait être Kirill Ustimenko qui va épauler Appleby. De son côté, le gardien de l’année 2021 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Colten Ellis, a été rappelé à Springfield, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Les Lions devront rebondir dès ce soir (19h05) puisque l’entraîneur-chef Éric Bélanger n’était vraiment pas satisfait de sa troupe dans le premier affrontement.

« On a trop de passagers et trop de joueurs qui n’achètent pas le plan. Je me demande vraiment combien de gars sont ici pour les bonnes raisons et combien ralentissent le groupe. C’est la façon dont on réagit aussi qui m’agace. On a fait du vidéo, on leur montre des solutions et des idées, et on revient ce soir avec les mêmes stupides erreurs. Ce n’est pas normal, rendu à un tel niveau, de répéter, répéter et encore répéter », a-t-il martelé après la rencontre.

Philippe Desrosiers devrait être de retour devant le filet ce soir, lui qui a été retiré de la rencontre en fin de deuxième période, non pas par insatisfaction, mais pour changer le momentum de la rencontre. Décision qui s’est avérée positive puisque les Lions ont réduit l’écart quelques instants plus tard et que le gardien prêté par le Climatisation Cloutier (LHSAAAQ), Carmine-Anthony Pagliarulo, a bien fait en relève.

Rappelons que les deux équipes éprouvent des difficultés sur les unités spéciales. Trois-Rivières présente un taux de réussite à 18% en avantage numérique, tandis que celui de Worcester est à 14%. Le troisième duel aura lieu samedi soir, également sous les coups de 19h05.