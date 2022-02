Les Lions s’inclinent malgré une remontée de fin de match

Deux gros morceaux étaient de retour chez les Lions ce soir, soit le gardien Philippe Desrosiers et le capitaine Cédric Montminy. Les Mariners se sont forgé une avance de 3 à 0 avant de voir les Lions rebondir en fin de match. Or, pour un deuxième match de suite, Zach Malatesta a inscrit le but victorieux en prolongation pour compléter le balayage de trois matchs.

Comme la ECHL prend désormais en compte le pourcentage de victoires au classement, les points en surtemps comptent pour des demi-victoires. Les Lions s’emparent donc du deuxième rang (avec un pourcentage de .594) devant Terre-Neuve (.578). Avec leurs trois gains à Trois-Rivières, les Mariners se rapprochent à .539.

À la suite d’un problème avec la zamboni, celle-ci a créé un important trou dans la glace alors la rencontre a été déplacée sur la patinoire secondaire du Colisée Vidéotron, celle-ci ayant les mêmes dimensions.

Les Mariners menaient 3 à 0, ce qui a fait en sorte qu’Éric Bélanger a remplacé Desrosiers au profit de Tristan Bérubé. La stratégie a porté fruit puisque Cam Hillis a réduit l’écart à deux buts quelques instants plus tard.

Le Maine va reprendre une avance de trois buts en début de troisième période avant que les Lions ouvrent la machine. Hillis, avec son deuxième but du match, a marqué à 13:00, tandis qu’Anthony Nellis réduisait l’écart à un seul but à 16:36. C’est Shawn St-Amant qui a forcé la période de surtemps avec 1:44 à faire au cadran.

Comme ce fut le cas jeudi, Zach Malatesta a battu Bérubé en prolongation pour compléter le balayage des Mariners. Le fils de Martin Brodeur, Jérémy, n’a pas chômé encore une fois, stoppant 44 rondelles.

Les Lions ne l’auront pas facile pour stopper cette série de trois revers puisqu’ils ont rendez-vous à Reading les 11 et 12 février. Les Royals sont maintenant les meneurs dans la Division Nord avec 21 gains en 36 duels, et seulement 9 revers en temps réglementaire.