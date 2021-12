Les Lions rugissent en troisième période

C’est ce soir que se mettait en branle la série de trois matchs entre les Lions de Trois-Rivières et les Mariners du Maine. Ce fut un match où Jérémy Brodeur s’est dressé devant la cage de siens, mais qui s’est tout de même soldé par un gain des locaux, 4 à 2. Les Lions ont donc remporté 9 de leurs 10 derniers matchs.

Bonne nouvelle pour le bleu et gris alors qu’Olivier Archambault, son meilleur pointeur actuellement, et Shawn St-Amant, étaient de retour dans l’alignement. Devant le filet, c’était sans surprise que Philippe Desrosiers obtenait le départ, face au fils du célèbre gardien de but des Devils du New Jersey, Martin Brodeur, soit Jérémy Brodeur.

Les Lions ont pris les commandes dans la première moitié de la période, dirigeant 11 tirs contre 3. Or, il n’y avait vraiment rien de très menaçant pour le jeune Brodeur.

Les Lions ont bien failli prendre les devants alors que Shawn St-Amant s’est amené seul devant Brodeur, sans pouvoir compléter sa manœuvre, légèrement accroché. Sur la même séquence, alors que le St-Amant réclamait une pénalité devant le gardien, Philippe Bureau-Blais a aperçu Anthony DeLuca oublié seul à la gauche du gardien. Ce dernier allait ouvrir la marque avec un excellent tir sur réception.

Le Maine a tenté de répliquer quelques instants plus tard, mais Desrosiers a servi un bon arrêt de la mitaine devant Nick Master.

Les Mariners ont attaqué tôt au deuxième vingt et ce fut payant. Westin Michaud a sauté sur une rondelle libre devant Desrosiers pour créer l’égalité 1 à 1 dès la première minute de jeu. Quelques instants plus tard, Danick Malouin lâchait les gants devant Garrett Clarke pour raviver la foule et ce fut mission accomplie puisque le combat s’est terminé avec un K.O. en faveur du #6 des Lions, sans dommage.

Puis à la 12e minute, Archambault a remis la rondelle à Nicolas Larivière, à sa gauche, qui s’est amené seul à la hauteur des cercles. Il a laissé partir un bon tir du poignet qui n’a laissé aucune chance à un Brodeur décentré de son filet, en plein déplacement.

Dans les minutes suivantes, Maxime St-Cyr s’est vu offrir une chance en or de doubler l’avance des siens alors qu’il a hérité d’un lancer de punition. Il aurait pu en mettre plein la vue aux 3049 spectateurs, mais il a complètement raté sa feinte.

En fin de période, le Maine a de nouveau créé l’égalité sur un tir – qui semblait anodin – du défenseur Marc-Olivier Duquette. La rondelle a cependant semblé changer de direction en touchant le joueur des Lions qui tentait de bloquer le tir. Devant le filet, Brodeur retraitait au vestiaire avec 28 arrêts au compteur.

St-Cyr se reprend

Il faudra attendre à la mi-chemin du troisième tiers avant de voir la foule se relever d’un bond. St-Cyr s’est d’abord fait volé un but certain à l’embouchure du filet, mais le retour s’est retrouvé sur le bâton de Cédric Desruisseaux qui allait pousser la rondelle dans un but ouvert.

Et devinez qui allait mettre le match hors de portée des Mariners? St-Cyr lui-même, avec son premier but en carrière dans la ECHL, avec un peu moins de 4 minutes à jouer. Le #89 a sauté sur un retour de lancer devant le filet pour battre un Brodeur couché au sol. Outre St-Cyr, DeLuca obtenait lui aussi son deuxième point ce soir. Brodeur aura, au final, repoussé 38 rondelles.

«Le coach est satisfait du résultat, mais je n’ai pas aimé la façon générale pour se rendre au résultat. On s’y attendait parce qu’on a été longtemps sur la route et je les avais mis en garde ce matin. Dans ce temps-là, souvent, tu sors un peu trop confiant et nonchalant», a lancé l’entraîneur-chef, Éric Bélanger.

«J’ai vu des erreurs qu’on ne faisait plus et des erreurs de concentrations. Dans l’ensemble, j’ai quand même aimé notre engagement défensif. Je suis content de l’apport des nouveaux joueurs aussi, comme Malouin qui s’est battu et St-Cyr qui a marqué un but. J’ai bien aimé DeLuca et son but, c’est de rester avec nous. Il a définitivement des capacités offensives, maintenant, je vais m’asseoir avec pour discuter du jeu défensif. Nous aurons beaucoup d’améliorations à apporter quand même pour les matchs du week-end.»

De son côté, coupé au visage en de match, St-Cyr n’a pas pu célébrer sa troisième étoile, ni répondre aux questions des journalistes, malheureusement.

Les deux équipes reprendront l’action vendredi, dès 19h, tandis que le match de samedi s’amorcera à 15h. La pause des Fêtes suivra pour une durée de neuf jours. Par la suite, les fans auront droit à un rare affrontement du lundi (le 27 décembre), dès 19h, alors que le Thunder d’Adirondack sera de passage en Mauricie. Les Lions recevront ensuite les Growlers de Terre-Neuve les 29 et 30 décembre.

Ailleurs, Laura Schmidlein est devenue la première femme à agir à titre de juge de ligne dans la ECHL, samedi dernier, dans le match opposant les Railers de Worcester aux Mariners. « Tout le monde a été accommodant avec moi, du début à la fin, ce qui m’a fait sentir très confortable. Ça s’est très bien passé. (…) J’ai eu plusieurs mentors incroyables, qui sont très bons dans ce qu’ils font. Ils m’ont vraiment pris sur leurs ailes », a-t-elle commenté après la rencontre.